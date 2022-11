Benevento, acqua potabile contaminata: sindaco firma ordinanza

“L’adozione del provvedimento si è resa necessaria a seguito di una comunicazione dell’Asl di Benevento, trasmessa all’amministrazione in serata, che ha rilevato valori oltre la soglia di legge in relazione alla presenza di tetracloroetilene nei pozzi di Pezzapiana”, si legge in una nota del Comune di Benevento.

“Il sindaco ha demandato alla Gesesa di adottare ogni strumento per garantire alle zone della città interessate dall’ordinanza la disponibilità della risorsa idrica per uso potabile”. La società Gesesa, dal canto suo, precisa che “la centrale di Pezzapiana è stata spenta, nell’ambito delle quotidiane manovre di routine, stamattina alle ore 11.00 e sarà riattivata alle ore 21.30. Nella giornata di oggi saranno posizionate delle autobotti di acqua ad uso potabile. Con successivi comunicati saranno indicati i siti di stazionamento”.