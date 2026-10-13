Benevento, tragedia a Telese Terme: operaio si accascia e muore

Tragedia a Telese Terme, nel beneventano. Un operaio di 68 anni è morto dopo essersi sentito male mentre era all’interno di un hotel-resort, dove sono in corso dei lavori di una ditta esterna di cui l’uomo era dipendente.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso. A dare l’allarme sarebbero stati i colleghi, che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, però, per il 68enne non c’è stato più nulla da fare. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Telese Terme, accertamenti sulla morte dell’operaio

Sul luogo della tragedia i militari hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento, secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe riconducibile a un malore. Saranno gli eventuali approfondimenti investigativi a chiarire le circostanze della morte e a definire con maggiore precisione la dinamica dell’accaduto.