Comunità di Benevento scossa questa mattina dalla scomparsa improvvisa di don Pompilio Cristino, 72 anni, monsignore e storico parroco della chiesa di Santa Maria Costantinopoli nel rione Ferrovia.

Benevento, si sente male nella sua parrocchia: trovato morto don Pompilio Cristino

Il sacerdote si è sentito male all’interno della stessa parrocchia di viale Principe di Napoli, dove è stato ritrovato senza vita intorno a mezzogiorno. A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni fedeli che lo hanno trovato riverso a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma i sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La notizia ha destato profonda commozione in città: numerosi parrocchiani, religiosi e conoscenti si sono recati nella chiesa di Santa Maria per un ultimo saluto. Don Pompilio, guida spirituale della comunità per molti decenni, era considerato una delle figure più stimate e amate non solo a Benevento ma anche in tutta la provincia.