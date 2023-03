Colpito da un malore a 16 anni. Si chiamava Costanzo Mascia il ragazzo dell’ITIS “Bosco Lucarelli” di Benevento venuto a mancare improvvisamente nel pomeriggio di ieri all’ospedale sannita.

Benevento, malore per studente 16enne: morto in ospedale

Secondo quanto racconta Anteprima24, il giovane da qualche giorno avvertiva uno stato generale di malessere. Sino a mercoledì, però, ha frequentato regolarmente la scuola. Ieri pomeriggio, però, le sue condizioni di salute sono precipitate, tanto da rendere necessario il ricovero ospedaliero presso il San Pio di Benevento. Purtroppo nulla hanno potuto fare i medici e gli infermieri: Costanzo era in preda a un arresto cardiaco e il suo cuore ha smesso di battere.

Incredulità e dolore presso la comunità studentesca dell’ITIS “Bosco Lucarelli”, una volta appresa la notizia. La dirigente Maria Gabriella Fedele che ha esternato tutto il profondo rammarico per l’accaduto e la sua vicinanza alla famiglia Mascia. Parole di cordoglio anche dal sindaco di Colle Sannita, dove il 16enne viveva con la famiglia. “Ci stringiamo con grande vicinanza affettiva al dolore della famiglia – ha confermato il primo cittadino – abbiamo appreso questa notizia che ci ha letteralmente scioccati. Un ragazzo amato da tutti che tragicamente ci ha lasciati. Per Colle sarà lutto cittadino sino all’estremo saluto che faremo a Costanzo”.

Ignote le cause

In attesa della data dei funerali, c’è intanto massimo riserbo sulle cause del decesso. Sempre come anticipa Anteprima24, tra le ipotesi è che i sintomi manifestati facciano pensare a una leucemia fulminante o una meningite molto rapida nel suo decorso. La malattia o l’infezione avrebbe debilitato e poi ucciso il 16enne nel giro di una manciata di giorno fino al tragico epilogo di ieri. Non si esclude che la Procura di Benevento possa disporre l’esame autoptico sulla salma.