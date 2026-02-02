Benevento, guardia giurata spara alla moglie con il fucile: 30enne in gravissime condizioni

Tragedia nella giornata di oggi lunedì 2 febbraio a Paduli, in provincia di Benevento, dove si è consumato un nuovo e drammatico episodio di violenza domestica, che rischia di trasformarsi nell’ennesimo femminicidio.

Una donna di 30 anni è stata ferita a colpi di fucile dal marito all’interno della loro abitazione, in contrada Femina Arsa. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe imbracciato l’arma e sparato più volte contro la moglie, ferendola gravemente.

Donna ricoverata in codice rosso

La 30enne è stata prontamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento, dove è attualmente ricoverata in condizioni giudicate molto gravi. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzarla, mentre la prognosi resta riservata.

Arrestato il marito per tentato omicidio

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le ricerche del marito della donna. L’uomo, 38enne guardia giurata del posto, non ha opposto resistenza, è stato rintracciato non lontano dall’abitazione e tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini dei militari dell’Arma sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturata la violenza.