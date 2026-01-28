Un tragico incidente aereo si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, a Benevento, dove un elicottero ultraleggero è precipitato improvvisamente al suolo, schiantandosi in contrada Olivola, nei pressi del campo di aviazione cittadino. Il bilancio è drammatico: un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima è Pasquale Esposito, imprenditore di 76 anni, originario della provincia di Benevento, che si trovava a bordo del velivolo al momento dell’incidente.

Benevento, elicottero ultraleggero precipita e si schianta: morto un imprenditore, pilota gravissimo

A rimanere ferito in modo serio è stato il pilota dell’elicottero, un uomo di 68 anni, soccorso immediatamente dai sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, il pilota è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento, dove è stato ricoverato in condizioni di salute gravissime. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Benevento, che hanno messo in sicurezza l’area. Purtroppo per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Indagini sulle cause della caduta

Le cause dello schianto dell’elicottero ultraleggero sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, insieme alla Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’area è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni investigative, mentre resta alta l’attenzione sulla sicurezza dei voli ultraleggeri nella zona.