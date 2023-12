È una Belen Rodriguez inedita quella che parla nel salotto di “Domenica In” di Mara Venier. Racconta di aver sofferto di depressione, di aver scoperto i tradimenti di Stefano De Martino, di essersi sentita sola e abbandonata prima di trovare la forza di rialzarsi.

Belen: “Ho scoperto 12 tradimenti di Stefano, ero depressa”. Lui: “La verità non è quella”

Sono parole sentite, interrotte da momenti di commozione. Gli occhi si inumidiscono. Belen si racconta su Rai1 e svela dettagli insospettabili della sua vita. Si mette a nudo davanti alle telecamere e non ha paura di rivelare il nemico contro cui ha combattuto questa estate. La depressione. “Sono finita in una bella clinica per 20 giorni, con gli psicologi, è stato un percorso. Non riuscivo più ad aumentare di peso, mi sono guardata ed ho detto ‘stai morendo’ . Mi sono tirata su le maniche. La depressione fa in modo che non ci vedi”. Poi continua il suo racconto straziante: ”Ero in apnea completa, sono arrivata a pesare 49kg, non mangiavo più, non volevo vedere la luce ma ho deciso di combattere. Non è stato semplice, tanti pianti e delusioni, ma la luce piano piano è tornata”.

“L’amore è un’altra cosa”

Alla base della depressione che l’affliggeva anche un rapporto, quello con De Martino, che stava andando a rotoli. ”Lui lavorava a Napoli, lui non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere in marito, non c’era il matrimonio. L’ amore per me è un’altra cosa”. E poi incalza: “Questo è stato l’anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. Sono caduta in basso che più in basso non si poteva. È stato l’amore che mi ha fatto crollare, l’ultima volta con Stefano De Martino non è neppure iniziata”.

Tradita per dodici volte

Belen racconta di aver scoperto innumerevoli tradimenti di Stefano: “Non è finito per un tradimento, è iniziato con un tradimento, dopo un mese ho iniziato. C’è stato ma non è stato per questo. Ho chiacchierato anche con le signorine… sono state carine, hanno ammesso subito tutto, una decina, sono arrivata a dodici“. Su questo numero Mara Venier smorza la tensione esplodendo in una fragorosa risata. L’intervista poi prosegue con l’annuncio del matrimonio con Elio Lorenzoni.

La risposta di Stefano

Stefano De Martino affida la sua risposta a Che Tempo Che Fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Canale 9.”Quando finiscono le relazioni – spiega il ballerino napoletano – ci sono sempre due verità. C’è chi vuole rendere pubblica la propria e chi no. Io ho deciso di non rendere pubblica la mia“.