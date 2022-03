Si torna a parlare di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi a Courmayeur. La showgirl argentina era lì per lavoro, impegnata in alcuni servizi fotografici coi fratelli Cecilia e Jeremias. E l’ex marito l’ha raggiunta, per godere ciascuno della compagnia dell’altro.

Belen e Stefano, sboccia l’amore a Courmayeur: il dettaglio al dito che segna la svolta

Secondo quanto riportato dal settimanale, la coppia si sarebbe anche rifugiata in una romantica baita. “Oggi li ritroviamo insieme per l’ennesimo fine settimana. E senza figli. E, dunque, che si vedono a fare se non per amore? […] Non ancora un bacio in pubblico. Anche se tutti sanno che la magia è di nuovo quella. E lo è, probabilmente già dallo scorso Natale: i due, in nome della famiglia, avevano voluto trascorrerlo insieme”, si legge su Chi.

E se in pubblico pare i due non si siano scambiati baci, le foto immortalano un particolare interessante: entrambi sfoggiano di nuovo le loro fedi. In un’altra, invece, si vede la showgirl appoggiare la testa sul petto di Stefano.

E proprio De Martino, in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, aveva smentito i due potessero tornare di nuovo insieme: “Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”, aveva dichiarato sostenendo che i loro incontri avessero il solo scopo di affidarsi il figlio. Eppure, a giudicare dalle foto, pare che tra i due sia sbocciato di nuovo l’amore.