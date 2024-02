Il Giugliano ospite allo Iacovone esce sconfitto 1-0 con il Taranto di Mr.Capuano. gialloblù che restano a quota 36 punti e uomini di Bertotto che interrompono la striscia di risultati utili consecutivi

Taranto-Giugliano 1-0

Partita piuttosto bloccata e poco divertente quella andata in scena allo Iacovone di Taranto. Capuano con il solito 3-4-3 tutto pressione e intensità del Taranto. Bertotto risponde con il tridente Ciuferri-Salvemini-Baldè. Primo tempo avaro di grandi occasione con i pugliesi che ci hanno provato prima con Calvano e poi con Simeri senza impensierire troppo Russo. Giugliano piuttosto compassato e si rende vivo soltanto alla mezzora: il diagonale di Ciuferri viene bloccato da Vannucchi. Nel finale di frazione gli ionici costruiscono un paio d’occasioni (al 37’) Miceli batte una punizione in area, il colpo di testa di Luciani viene parato da Russo mentre poco dopo (al 42’) il tiro dal limite di Orlando termina al lato. Le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa doppio cambio per il Taranto: al 5’ Valietti e Bifulco avvicendano Mastromonaco e Orlando mentre al 12’ De Marchi prende il posto di Simeri. Al 16’ Giugliano pericoloso: il colpo di testa dell’ex Romano finisce di poco fuori misura. Giugliano che spreca due volte in contropiede peccando spesso di precisione nel passaggio finale. Al 22’ Il Taranto vicino al vantaggio: calcio d’angolo di Ferrara, Russo esce male ma Enrici da pochi passi dalla porta riesce solo a sfiorare la palla. Al 25’ ultimi cambi per i pugliesi: Zonta e Ladinetti prendono il posto di Fiorani e Calvano. Prima sostituzione nel Giugliano: al 33’ De Sena avvicenda Ciuferri. Tentativo del Giugliano (al 35’) il destro di De Rosa viene deviato in angolo da Vannucchi. Al 89’ il Taranto passa in vantaggio: Ferrara dalla sinistra la mette in mezzo per il colpo di testa di Kanoutè che supera Russo per 1-0. Al 45’ sostituzione per il Giugliano: esce Romano, entra Ovizach. Finisce 1-0 per il Taranto. Giugliano che resta fermo a 36 in zona play off, Taranto che vola al terzo posto momentaneo

Tabellino

TARANTO 3-4-3: Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Mastromonaco (53’ Valietti) Fiorani (70’ Ladinetti), Calvano (70’ Zonta), Ferrara; Orlando (52’ Bifulco), Simeri (58’ De Marchi), Kanoute. Panchina: Loliva, Costantino, Riggio, Panico, Papaserio, Travaglini, Capone, Fabbro. All. Capuano.

GIUGLIANO 4-3-3: Russo; Menna, Cargnelutti, Caldore, Yabre; De Rosa, Maselli, Romano (90’ Oviszach); Ciuferri (79’ De Sena), Balde, Salvemini. Panchina: Baldi, Rob Coprean, Scogmamiglio, Oyewale, Paulino Da Silva, Berardocco, Grasso, Boccia, Valdesi. All. Bertotto.

Marcatori Kanoute 90′ (T)