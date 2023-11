Svaligiano una gioielleria e poi scappano in Maserati. Tutto in soli tre minuti. Protagonisti del colpo una banda di sei persone con il volto coperto che sono riusciti a portare via un bottino da100mila euro.

Battipaglia, colpo in gioielleria da 100mila euro: banda in fuga con la Maserati

L’azione criminale ha avuto luogo in via Mazzini, dove i malviventi hanno creato un foro nella saracinesca e successivamente hanno sfondato i vetri blindati della gioielleria “Casella” per penetrare all’interno dell’attività commerciale.

Durante il furto, i ladri hanno rubato numerosi gioielli e orologi di valore, facendo poi la loro fuga a bordo di una Maserati e di un’altra vettura. Il furto è stato perpetrato intorno alle quattro di domenica scorsa. Nonostante i rumori causati dall’effrazione, i residenti del palazzo sovrastante la gioielleria, una volta affacciatisi, hanno tentato di spaventare i criminali urlando. Tuttavia, i malviventi hanno proseguito la loro azione senza farsi intimorire, svuotando completamente il negozio.

Le indagini

Durante la fuga, alcuni orologi sembrano essere caduti e finiti sul marciapiede. Le forze dell’ordine sono state allertate, ma al loro arrivo non hanno trovato traccia della banda. Per risalire all’identità dei ladri, sono in corso indagini approfondite, supportate dai filmati registrati dalle telecamere di sicurezza della gioielleria e dal sistema di videosorveglianza comunale.