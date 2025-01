Tragedia alla stazione ferroviaria di Battipaglia: nella serata di ieri, mercoledì 29 gennaio 2025, un giovane di 19 anni è stato investito mortalmente da un treno sul terzo binario. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:40.

Battipaglia, 19enne travolto e ucciso dal treno: giallo sulle cause

Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e del commissariato locale, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e al personale sanitario del 118. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare; i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare con precisione quanto accaduto. A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli–Paola ha subito significativi rallentamenti, con ritardi fino a 90 minuti. Ferrovie dello Stato ha comunicato che è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria per gestire le conseguenze dell’evento.