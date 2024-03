Sfida per la rincorsa all’Europa del Napoli di Calzona, al Maradona arriva la Juventus con un secondo posto in classifica da consolidare, per il Napoli battere la vecchia signora è l’unico scenario per proseguire la rincorsa all’Europa.

Le scelte di Calzona

Poche dovrebbero essere le novità di formazione del Napoli di Calzona rispetto a quello visto a Reggio Emilia con il Sassuolo. Out Ngonge e Cajuste, tra i pali confermato Meret con Di Lorenzo e al momento Olivera favorito su Mario Rui e coppia centrale formata da Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo oltre agli intoccabili Anguissa e Lobotka dovrebbe essere confermato Traoré. In attacco i soliti volti con Osimhen, Politano e Kvaratskhelia.

Le scelte di Allegri

Più in difficoltà l’allenatore bianconero con problemi a centrocampo date le indisponibilità di Rabiot e Mckennie. In attacco Chiesa e Vlahovic, Chance per Alcaraz dal 1’ a sinistra Iling Jr in pole. Davanti Chiesa è disponibile e dovrebbe partire titolare in coppia con Vlahovic. Danilo ha recuperato ma potrebbe partire Rugani come titolare

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

JUVENTUS (3-5-2) la probabile formazione: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Iling Jr; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri