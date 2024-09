Al Napoli bastano 45′ per archiviare la pratica per archiviare la pratica Palermo ed accedere agli ottavi di Coppa Italia. In avvio Ngonge scatenato con una doppietta in cinque minuti: prima sfrutta l’errore di Sirigu, poi raddoppia con un gran sinistro. Palo di Brunori alla mezz’ora, tris di Juan Jesus di testa

Napoli-Palermo 5-0

Rispetto all’ultima partita contro la Juventus, turnover quasi totale per gli azzurri che cambiano 10 giocatori. L’unico ‘superstite’ è Lobotka, schierato a centrocampo con Gilmour. Davanti tocca a Simeone rifornito da Neres, Raspadori e Ngonge. In porta gioca Caprile, davanti a lui la coppia Marin-Juan-Jesus con Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce. Assente l’influenzato Folorunsho. Primo tempo

Il Napoli approccia al megli la gara e la rende subito in discesa, 7′ – Il vantaggio è di Ngonge, che calcia col sinistro dal limite dell’area, ma è evidente l’errore di Sirigu che non riesce a gestire un pallone teso ma centrale. La presa è difettosa e la palla s’insacca alle sue spalle per l’1-0 degli azzurri, 12′ – Scatenato il belga, che stavolta fa tutto da solo e s’inventa la doppietta personale. Fuga palla al piede, poi l’ingresso in area e un gran sinistro sul palo lontano. Sirigu non ci arriva, ecco il raddoppio della squadra di Conte! Pericolo per il Napoli Bravo l’attaccante del Palermo a trovare il varco per il suo destro dal limite: il pallone si stampa sul palo, poi Le Douaron sbaglia il tap-in. Il Napoli chiude la pratica già nel primo tempo e grazie ad un Corner di Neres che confeziona l’ennesimo assist al Napoli: cross sul secondo palo dove circolano i due centrali azzurri, Marin e Juan Jesus. Proprio il brasiliano, da pochi passi, impatta di testa e cala il tris al ‘Maradona’. Finisce il primo tempo al Maradona Convince la squadra di Conte dall’ampio turnover, pericolosa anche con Simeone. Non sono mancate però le chance per i rosanero: Le Douaron vicino al gol, Brunori fermato dal palo

Secondo tempo

Conta opta per i primi cambi facendo riposare anch il “superstite del turnover ” Lobotka e il Match winner di giornata Ngonge dando spazio ad Anguissa e Zerbin che trova i primi minuti della stagione. Al 58′ il Palermo resta anche in 10 per l’espulsione di Dasic. Timido spunto dei rosanero che ci provano con n destro al limite dell’area con Brunori. Al 70′ arriva anche il primo gol con il Napoli per David Neres che ringrazia Simeone abile nel rubare palla e depositare con un comodo piatto mancino per il poker azzurro. Conte nel quarto d’ora finale mostra l’argenteria inserendo Kvara, Lukaku e McTominay. Lo scozzese ci mette pochi secondi per scoprire l’urlo del Maradona, Lukaku va via sulla destra e serve in mezzo una palla sulla quale Mctominay non si fa attendere e con il destro trova la quinta rete azzurra e il primo con la maglia del Napoli. con tanto di bacio sulla maglia alla prima davanti ai suoi tifosi. Grande impatto del centrocampista scozzese che sfiora la doppietta con un gran destro dal limite dell’area che si stampa sulla traversa. Nei secondi finali sfiora il gol anche Lukaku, che spreca da pochi metri. Finisce così con il Napoli che accede agli ottavi di finale eliminando il Palermo, agli ottavi ad attendere gli azzurri ci sarà la Lazio.

NAPOLI-PALERMO 5-0

7′ e 12′ Ngonge, 42′ Juan Jesus, 70′ Neres, 77′ McTominay



NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka (57′ Anguissa); Neres (76′ McTominay), Raspadori (76′ Kvaratskhelia), Ngonge (57′ Zerbin); Simeone (76′ Lukaku). All. Conte

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya (72′ Lucioni), Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia (63′ Gomes), Saric (72′ Segre), Lund; Le Douaron (63′ Insigne), Brunori. All. Dionisi

Espulso: Vasic (P) al 58′