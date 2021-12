Barù è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il suo vero nome è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona ed è il nipote di Costantino della Gherardesca, con cui ha partecipato a Pechino Express durante la prima edizione del format.

Scopriamo maggiori dettagli in merito al nuovo gieffino.

Barù: chi è, vero nome, età, Pechino Express, Grande Fratello

Barù sarebbe nato presumibilmente negli anni Ottanta: non è stata diffusa al momento la sua data di nascita. Il suo vero nome è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, ma tutti lo conoscono col soprannome Barù, che gli è stato attribuito dal padre. E’ il nipote di Costantino della Gherardesca: i due studiano insieme, essendo lo zio poco più grande di lui (nato nel 1977), in un collegio in Svizzera. Nel 1995, si trasferisce negli Stati Uniti insieme alla mamma e alla sorella a Lake Tahoe, tra il Nevada e la California. Grazie al suo curriculum studentesco entra all’Università di San Diego dove si laurea in storia nel 2004.

Attualmente vive a Bolgheri, in Toscana. E’ appassionato di sport: si dedica prettamente alla lotta libera e al football. Ama viaggiare ed è specializzato in enologia. Nel 2012, diventa noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla prima edizione di Pechino Express, esperienza vissuta in coppia con lo zio, classificandosi terzi.

Nel 2017 ricopre il ruolo di giudice del programma culinario Cuochi e fiamme. Barù è pronto a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per vivere una nuova esperienza.

Barù: vita privata, fidanzata

Barù è molto riservato in merito alla sua vita privata. Poche sono le informazioni che lascia trapelare: attualmente non è chiaro se sia impegnato o meno.

In merito alle storie passate, si sa che è stato fidanzato con la conduttrice Victoria Cabello: la storia è terminata nel 2013. Un’altra presunta relazione sarebbe quella con Benedetta Mazzini, figlia della cantante Mina.

Barù: Instagram

Sul suo profilo Instagram, Barù è seguito da quasi 40mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita professionale e privata.