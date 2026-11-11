Baricco incontra gli studenti del liceo Kant di Melito: “Il contrario della paura è il desiderio”

Alessandro Baricco ha incontrato gli studenti del liceo Kant di Melito. In aula consiliare un confronto tra giovani e lo scrittore su letteratura, cultura, come stare al mondo e come affrontare il futuro. Due ore serrate di scambio di vedute e opinioni che hanno arricchito gli studenti così come lo stesso Baricco.

Baricco a Melito

L’incontro a Melito arriva dopo che a settembre Baricco ha tenuto la Traviata da cortile nello stabilimento Kimbo. Da lì l’incontro con l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Dominique Pellecchia che chiese allo scrittore di incontrare gli studenti della comune a Nord di Napoli.

L’amministrazione intende ora aprire un concorso di idee per gli studenti melitesi.

Il contrario della paura è il desiderio ha detto Baricco ai giovani invitandoli a seguire i propri desideri con fermezza e passione. Ne è un esempio Mario Rubino, patron di Kimbo.