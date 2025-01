“Barche amiche”, l’iniziativa dell’associazione Domizia presentata sabato 1 febbraio

L’associazione Domizia, da quattro anni impegnata coi suoi partner nella difesa e valorizzazione del patrimonio naturalistico della costa flegrea Domizia, promuove la nascita su base volontaria di una rete fra istituzioni pubbliche e private per trasformare chi va in mare nelle acque della riviera a nord di Napoli in sentinelle dell’ambiente e testimonial delle sue bellezze naturalistiche.

• Domizia sale in barca coi suoi partner e insieme a pescatori e diportisti difende la fauna marina.

• Un tavolo di lavoro permanente gestito da Domizia favorirà la sinergia fra tutti i partner coinvolti.

• Istituzioni, politica, forze di polizia, pescatori, diportisti uniti per difendere e valorizzare il mare della costa Flegrea Domitia

L’iniziativa sarà presentata sabato 1 febbraio alle 10 e 30 presso la sede dell’associazione, in via Machiavelli a Castel Volturno, insieme all’assessore alla Pesca della Regione Campania, Nicola Caputo e parteciperanno come relatori: Sandra Hochscheid Resp. Scient. attività ricerca sulle tartarughe marine, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Andrea Affuso – responsabile del centro di recupero tartarughe marine, TurtlePoint, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Fulvio Maffucci – referente attività di monitoraggio delle tartarughe marine, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Edoardo Russo – comand. Capitaneria di Porto Pozzuoli Marcello De Rosa – Presidente provincia Caserta, Vincenzo Cirillo – cons. Città Metropolitana promoz. turistica e pesca, Giovanni Sabatino – Commiss. Ente Riserve regionali foce Volturno, Francesco Maisto – Presidente Parchi regionali Campi Flegrei, Giuseppe Miselli – Direttore Coldiretti Caserta, Pasquale Marrandino – sindaco di Castel Volturno.