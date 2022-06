Una barca di 13 metri con a bordo 11 passeggeri e due membri dell’equipaggio è affondata a Massa Lubrense, in Costiera Sorrentina. Fortunatamente gli uomini della Guarda Costiera sono intervenuti tempestivamente subito dopo aver ricevuto la segnalazione. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 giugno 2022, nello specchio d’acqua antistante Marina della Lobra.

Paura in costiera sorrentina, barca affonda a Massa Lubrenese

La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta la motovedetta CP 858 che ha provveduto a trarre in salvo le persone che erano a bordo del natante. Per prestare le operazioni di soccorso è giunto in loco anche un aliscafo dell’Alilauro che ha trainato l’imbarcazione per metterla in sicurezza. Indagini in corso per accertare eventuali responsabilità.

Tragedia a Castel Volturno

Sempre nella giornata di oggi un giovane bagnino che lavorava presso il lido dei Gabbiani è deceduto dopo aver tratto in salvo 4 bambini che era in mare e stavano per annegare. A nulla è servito l’aiuto dei bagnanti che hanno cercato, senza non poche difficoltà, di recuperare i bambini e di dare una al giovane.(Leggi qui)