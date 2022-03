Barbora Bobulova un’attrice slovacca naturalizzata italiana, volto noto per aver preso parte a tanti film e fiction di successo. E’ tra le protagoniste di Studio Battaglia, in onda su Rai 1.

Scopriamo maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Barbora.

Barbora Bobulova: chi è, età, altezza

Barbora Bobulova è nata in Cecoslovacchia il 29 aprile 1974, sotto il segno del Toro. E’ alta 167 e ha 47 anni.

La sua prima apparizione sul grande schermo avviene all’età di soli 12 anni, nel 1986, prima di dedicarsi prettamente al teatro, frequentando l’Alta scuola di arti musicali di Bratislava.

Barbora Bobulova: film, carriera, Studio Battaglia

In Italia, prende parte a una produzione per la prima volta nel 1996, accanto a Valerio Mastandrea nel film tv Infiltrato. L’anno successivo viene diretta da Marco Bellocchio ne Il principe di Homburg mentre, tra il 1999 e il 2000, compare in Padre Pio – Tra cielo e terra. In seguito, dopo aver vissuto una breve esperienza professionale negli Stati Uniti, torna a lavorare per produzioni italiane, sia cinematografiche che televisive.

Recita nel 2004 in La spettatrice e Cuore sacro. Grazie alla sua interpretazione in queste due pellicole, vince numerosi premi: il David di Donatello, il Globo d’oro e il Ciak d’oro come miglior attrice.

E’ nel cast di film di grande successo come Manual d’amore 2 – Capitoli successivi, Immaturi e il sequel Immaturi – Il viaggio.

Interpreta Coco Chanel da giovane nell’omonima miniserie televisiva, andata in onda su Rai 1 nel 2008.

Nel 2022, è tra le protagoniste di Studio Battaglia, fiction incentrata sulla vita di alcune donne che svolgono la professione di avvocato, alle prese con vicende personali e lavorative.

Barbora Bobulova: marito, figli

Barbora è legata ad Alessandro Casale, aiuto regista. Insieme, la coppia ha avuto due figlie: Lea, nata nel 2007, e Anita, nel 2008.

Barbora Bobulova: Instagram

Barbora ama mantenere riservatezza in merito alle sue vicende personali: non è infatti presente su Instagram con un suo account.