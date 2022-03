Barbara Boncompagni è una cantante e autrice televisiva italiana. Ospite a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, è la figlia di Gianni Boncompagni, storico autore televisivo venuto a mancare nel 2017. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Barbara Boncompagni: chi è, età, padre, madre

Barbara Boncompagni è nata il 26 aprile 1963 a Roma, sotto il segno del Toro. Ha 58 anni ed è la terzogenita nella sua famiglia. Suo padre era Gianni Boncompagni, storico autore televisivo, deceduto nel 2017: da lui, ha ereditato la passione per il mondo dello spettacolo

Nonostante l’abbandono da parte della madre, Barbara ha vissuto un’infanzia ed un’adolescenza felici insieme alle sorelle, grazie alla presenza assidua del padre, sempre affettuoso e disposto a supportare le figlie, nonostante i numerosi impegni.

Nel corso degli anni i due hanno avuto modo anche di collaborare insieme, in modo particolare a “Non è la Rai”, storica trasmissione ideata da lui: Barbara, infatti, ha cantato alcune delle canzoni che le ragazze poi eseguivano in playback.

Barbara Boncompagni: Raffaella Carrà

Il rapporto che Barbara ha avuto con Raffaella Carrà è stato particolarmente forte e intenso, tanto da reputarla quasi come una seconda madre.

Barbara Boncompagni: carriera

La carriera televisiva della Boncompagni inizia a soli 17 anni, nel 1980, nel programma Drim, il cui regista era proprio suo padre.

Nel 1983, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Notte e giorno. Il suo successo musicale più importante però, resta Colpo di fulmine, sigla del programma Tre x Tre.

Dopo aver pubblicato il suo ultimo singolo nel 1985, dal titolo Sogni proibiti, Barbara è diventata una apprezzata autrice tv.

Dal 1988, lavora anche come autrice televisiva. Per Magnolia ha ideato ed è autrice di programmi per la Rai, per Sky e per altre emittenti, tra cui Paint Your Life in onda su Real Time.

Barbara Boncompagni: marito, figli

In merito alla sua vita privata, Barbara è sposata da molti anni ma non è noto il nome del marito. Questo testimonia la assoluta riservatezza che tende a mantenere sulle questioni inerenti alla sfera personale.

La donna ha due figli: Mattia e Brando.