Lo storico bar Nigro, ubicato sulla via Appia tra Giugliano e Sant’Antimo, è andato a fuoco. L’incendio si sarebbe sviluppato all’interno del locale poche ora fa. Fiamme e fumo nero hanno avvolto il bar tanto da costringere dipendenti e clienti a fuggire via e mettersi in salvo in strada. Le cause di quanto accaduto sono ancora sconosciute.

Sant’Antimo, bar Nigro in fiamme

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco impegnati a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Anche le forze dell’ordine sono arrivate in via Appia per i rilievi del caso. In tilt il traffico cittadino.