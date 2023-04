C’è il lieto fine nella storia del bambino di 8 anni a cui, nei giorni scorsi, ignoti hanno rubato la bandiera del Napoli. Il gadget era stato regalato dal papà per far ritrovare il sorriso al figlio dopo la perdita della mamma, una donna di appena 35 anni.

Bandiera del Napoli rubata al bimbo: scatta macchina della solidarietà, giunge nuovo striscione

A dare aggiornamenti sulla vicenda è lo stesso papà del bambino: “Salve deputato, sono il papà del bambino a cui hanno rubato la bandiera del Napoli. Grazie per il sostegno che ci ha dato. Volevo dirvi che ho rimediato così, dicendo a mio figlio che ho fatto a cambio con lo striscione molto più bello”.

La nuova bandiera, dedicata al terzo scudetto ormai imminente, campeggia sulla ringhiera del balcone. La notizia è stata accolta con un sospiro di sollievo dalla rete. Moltissimi utenti, in queste ore, si erano mobilitati per ricomprare la bandiera al piccolo di 8 anni. In tanti hanno contattato anche la nostra redazione offrendosi di acquistare gadget da regalare al bambino derubato.

La macchina della solidarietà si è subito messa in moto di fronte a una notizia che ha generato indignazione e e sentimenti di riprovazione sociale. Le immagini delle telecamere che mostrano, nel cuore della notte, un ladro “agganciare” la bandiera esposta fuori al balcone e trascinarla al suolo attraverso le inferriate del palazzo hanno fatto il giro del web. Un furto dal valore di pochi euro che ha ferito un bambino già sconvolto dal lutto della mamma.