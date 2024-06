Manca poco al ballottaggio tra i due candidati a sindaco, Massimo Buonanno e Nicola Marzocchella, e il clima a Sant’Antimo si fa sempre più acceso.

Elezioni a Sant’Antimo, Domenico Russo: “Noi non voteremo”

Domenico Russo, che al primo turno ha ottenuto un discreto 10% delle preferenze, dopo essersi dichiarato aperto ad eventuali alleanze agli stessi microfoni di Tele Club Italia nei momenti immediatamente successivi allo spoglio, ha nelle ultime ore deciso di non schierarsi.

“Noi non scendiamo a compromessi, la nostra è stata una scelta chiara e netta e continuerà ad esserlo. Se avessi voluto una poltrona, mi sarei accordato prima delle elezioni”, ha dichiarato in un video diffuso sulla sua pagina FB.

Russo ha rivelato di essere stato contattato per un apparentamento da Marzocchella, mentre membri della sua lista (i più votati) sono stati avvicinati da esponenti della coalizione di Buonanno.

In corso verifica firme per le liste

A sovrastare il dialogo politico, tuttavia, vi sono gravi accuse e denunce. Le forze dell’ordine stanno verificando le firme raccolte per la presentazione delle liste elettorali, dopo che una segnalazione di firma non riconosciuta ha messo in dubbio la legittimità di tutti e tre i candidati.

Buonanno ha cercato di rassicurare l’opinione pubblica sulla trasparenza del suo operato, dichiarandosi sereno e favorevole alle indagini in corso.

Nuove voci di compravendita del consenso

Allo stesso tempo, l’ex sindaco ha presentato un esposto al Questore ed al Prefetto di Napoli per segnalare preoccupazioni riguardanti il mercato dei voti, una pratica che ha descritto come “squallida ed intollerabile”.

Marzocchella, da parte sua, ha denunciato la manipolazione degli elettori attraverso false promesse, impegnandosi a mantenere un comportamento eticamente irreprensibile. “Una volta eletto sindaco, renderò il nostro Comune trasparente e la mia stanza sarà aperta a tutti i cittadini,” ha promesso.