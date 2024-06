In tutte le città tornate al voto per il secondo turno, i risultati sono ormai ufficiali. In Campania a vincere, nella maggior parte dei casi, sono stati i sindaci a capo di schieramenti di centro sinistra.

I sindaci eletti al ballottaggio della provincia di Napoli:

Sant’Antimo: A vincere con il 61% delle preferenze è l’avvocato Massimo Buonanno, sostenuto da Pd e altre liste civiche di centrosinistra. La sua prima intervista: qui.

Grumo Nevano: In una sfida fino all’ultimo voto, la competizione elettorale è stata vinta da Umberto Cimmino, candidato del centrosinistra. Le sue prime dichiarazioni: qui.

San Giuseppe Vesuviano: Anche qui vince il centro sinistra, con Michele Sepe, sostenuto da Pd, M5s e civiche.

Torre Annunziata: Il prof. Corrado Cuccurullo, espressione politica del Centro Sinistra, governerà la città per i prossimi 5 anni.

I sindaci eletti al ballottaggio della provincia di Caserta: