Sono diventati virali i video in rete che ritraggono una donna di 40 anni mentre si spoglia nella piazza centrale di Baia Domizia, piazza Paradiso, zona mercatini. La scena si è consumata questa notte davanti a centinai di persone.

Baia Domizia, donna si spoglia in piazza: corsa al Lotto

Intorno alle 23 di ieri, come racconta Edizione Caserta, una 43enne di Maddaloni, D.L., già nota alle cronache locali, si è resa protagonista di un ennesimo episodio a luci rosse. Probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, si è spogliata degli abitati incurante della presenza di bambini e famiglie. Rimasta quasi del tutto nuda, ha dato in escandescenze inveendo contro i presenti. Dopo alcuni minuti si è reso necessario l’intervento della Polizia Municipale che ha dovuto bloccarla per poi favorirne il trasporto d’urgenza all’ospedale di Sessa Aurunca per una consulenza psichiatrica.

La 43enne non sarebbe nuova a scenate del genere. Durante la primavera più volte, a Maddaloni, sua città d’origine, si sedeva senza slip sulle panchine e cominciava ad aprire le gambe alla visa dei passanti. In rete ci sono anche dei video e delle foto. Ieri in tarda serata l’ennesimo show nella località balneare di Terra di Lavoro. Per fortuna non si sono registrati particolari incidenti. E c’è chi, assistendo alla scena, è andato in ricevitoria a giocare i numeri del Lotto.