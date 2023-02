È di qualche ora fa la tragica notizia di una donna deceduta in casa per cause ancora in fase di accertamento. I fatti sono accaduti intorno alle ore 13 in via di Niso 36 a Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli.

Napoli, cattivo odore dall’abitazione: arrivano i pompieri e trovano un cadavere

I vigili del fuoco sono giunti sul posto dopo che alcuni vicini hanno allertato il 115 perchè sentivano cattivo odore provenire da un’abitazione del terzo piano. I pompieri hanno fatto irruzione attraverso una finestra dell’appartamento dove abitava una donna, trovandola ormai senza vita.

Sul luogo della tragedia sono giunte decine di persone che hanno assistito alle operazione dei pompieri, oltre che i Carabinieri della locale stazione e un’ambulanza del 118. Le cause della morte della donna sono ancora ignote.