Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata all’1:45 con epicentro a Bacoli, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 4 km di profondità ed epicentro a 3 km da Bacoli e a 13 dal capoluogo campano. Non si registrano danni a persone o cose.

Bacoli, scossa di terremoto nella notte: residenti svegliati nel sonno

Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta l’area dei Campi Flegrei, da Pozzuoli fino a Bacoli, anticipato da un boato, come spesso accade nei fenomeni di bradisisma. Ma il terremoto, stavolta, è stato sentito anche nell’area del capoluogo, in particolare ad Agnano e Fuorigrotta e nelle zone collinari.

L’ultimo evento sismico risale a ieri mattina, 3 febbraio, quando i sismografi hanno registrato, alle 9.19, una scossa di magnitudo 1.1 della scala Richter, con epicentro ad 1 km di profondità nell’area della Solfatara.

Nonostante si sia trattato di un terremoto di lieve intensità, sono state molte le segnalazioni – soprattutto sui social – dei cittadini. In particolare, pare sia stata avvertita dai residenti dell’area della Solfatara (i più vicini all’epicentro), ma anche nei pressi di via vecchia San Gennaro, e fino ad Arco Felice.