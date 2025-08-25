Nuovo episodio di tensione sulle spiagge campane. A Bacoli, nella provincia di Napoli, un lido balneare avrebbe impedito a una famiglia di passeggiare sulla battigia per non disturbare le foto del matrimonio in corso presso la struttura.

Bacoli, lido impedisce famiglia di camminare sulla spiaggia: “Gli sposi stanno facendo le foto”

La vicenda è stata denunciata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione attraverso un post sui social: “Non vi daremo tregua. Abbiamo denunciato un lido balneare che, con tanto di bodyguard, ha impedito ad una famiglia di passeggiare sulla battigia”, ha scritto il primo cittadino. Secondo quanto riportato, la famiglia stava semplicemente camminando lungo la spiaggia quando è stata fermata dal personale del lido, che avrebbe giustificato il comportamento con la necessità di garantire la privacy degli sposi.

Il sindaco Della Ragione ha definito l’episodio “uno scandalo”, sottolineando come atteggiamenti simili facciano percepire il mare e le spiagge di Bacoli come proprietà privata di alcuni stabilimenti. “Stiamo lavorando ai nuovi bandi per assegnare le concessioni demaniali e per mettere fine a questi atteggiamenti da padroni. Bacoli, ed ogni suo litorale, avrà almeno il 50% di spiaggia libera, con bagni, passerelle verso il mare, docce, bagnini. Sarà una rivoluzione”, ha concluso.