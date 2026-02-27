Un’escalation di vessazioni, minacce e aggressioni culminata con l’arresto. È finito in manette un 43enne di Bacoli, bloccato dai carabinieri della stazione locale con accuse gravi: atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, lesioni personali e violenza privata. A denunciarlo è stata l’ex moglie, 44 anni, che secondo quanto certificato dai medici dovrà sottoporsi a 21 giorni di cure per le ferite riportate.

Bacoli, insegue l’ex e si infila nella sua auto: lei scappa e lo fa arrestare

La donna, separata da circa due anni e madre di due figli di 18 e 12 anni, da tempo vive in un clima di paura. L’ex compagno, incapace di accettare la fine del matrimonio, avrebbe trasformato la sua quotidianità in un incubo fatto di pedinamenti e appostamenti continui. La seguiva al lavoro, sotto casa, persino mentre era alla guida. Insulti, scenate e minacce ripetute nel tempo, tanto da spingerla a presentare quattro denunce tra la fine dell’anno scorso e l’inizio di quello attuale, una depositata perfino il giorno di Natale. Segnalazioni che, però, non erano bastate a fermarlo.

L’ultimo episodio si è verificato ieri. La 44enne aveva accompagnato un’amica all’ospedale di Pozzuoli per una visita medica. Durante il tragitto ha avuto la netta impressione di essere ancora una volta seguita. Dopo aver lasciato l’amica, ha raggiunto il porto di Baia e, scesa dall’auto, si è nascosta dietro un muro per capire se il sospetto fosse fondato. La risposta è arrivata poco dopo: una station wagon scura si è avvicinata. Alla guida c’era l’ex marito. L’uomo ha parcheggiato e si è diretto verso la vettura della donna, controllando all’interno. Lei è rimasta nascosta finché lui non si è momentaneamente allontanato.

Quando il cellulare ha squillato — l’amica aveva finito la visita — la donna è corsa verso la macchina. Ma prima che potesse partire, il 43enne ha aperto lo sportello posteriore sinistro, si è introdotto nell’abitacolo e l’ha afferrata alle spalle, strappandole il telefono. “Voglio solo parlare”, avrebbe gridato. La vittima è riuscita a liberarsi, è scesa dall’auto ed è fuggita. Ne è nata una colluttazione durante la quale il cellulare è caduto a terra, ma la donna è riuscita a recuperarlo.

Fuga nella Capitaneria e l’arresto dell’uomo

In preda al panico, si è rifugiata alla caserma della Capitaneria di porto. Un militare l’ha fatta entrare mentre l’uomo, fuori dalla recinzione, continuava a urlare e agitarsi prima di dileguarsi. Allertati, i carabinieri hanno raccolto la denuncia e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’area portuale. Le immagini, secondo quanto riferito, confermerebbero l’intera sequenza: dall’ingresso forzato nell’auto fino all’inseguimento e alla fuga della donna. Rintracciato poco dopo nella sua abitazione, il 43enne è stato arrestato in differita. Per la 44enne, oltre alle ferite fisiche, resta la speranza che l’intervento delle forze dell’ordine possa mettere la parola fine a una spirale di violenze durata mesi.