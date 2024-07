Non una questione di precedenza su chi avesse diritto di usufruire prima della barca, ma il rifiuto di pagare tre fritture al ristorante “L’insenatura” di Bacoli, nei pressi del noto lido dello Schiacchetiello. Sarebbe questa la ragione della violenta rissa documentata da un video e diventata presto virale sui social.

Bacoli, di male in peggio: alla base della rissa tre fritture di pesce non pagate al ristorante

A fare chiarezza sulle ragioni della zuffa è stato il consigliere regionale Pasquale Di Fenza. Gli stessi proprietari del locale, inoltre, sulla pagina Facebook, forniscono la loro versione e condividono un filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza che ricostruisce le fasi della violenza.

“Domenica 21 luglio – spiegano dal ristorante – un gruppo di tre uomini ha ordinato delle fritture da asporto ed hanno usato violenza verso la nostra famiglia per evitare il pagamento; altri clienti in procinto di andarsene sono ritornati con la barca in nostro soccorso per difenderci da aggressioni fisiche che stavamo subendo“.

Sull’increscioso episodio è intervenuto anche il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, che ha promesso di occuparsi personalmente di quanto accaduto. “Via da Bacoli! – ha tuonato Della Ragione – Ho avviato le procedure per disporre il daspo urbano nei confronti del gruppo di energumeni. E li denunceremo per i danni di immagine causati alla nostra città. Zero sconti. Dovete andare via da qui”.