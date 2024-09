Un’operazione di salvataggio è stata condotta dalla Guardia Costiera di Pozzuoli, sotto la guida del comandante Edoardo Russo, nel tratto di mare vicino al Castello Aragonese di Baia. Due persone, marito e moglie, sono state tratte in salvo dopo che la loro imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua. A darne notizia è Il Mattino.

Bacoli, barca affonda al largo di Baia: salvati marito e moglie

La coppia, partita per una giornata di relax in mare, si è trovata improvvisamente in difficoltà quando la loro barca ha cominciato a riempirsi d’acqua, rischiando di affondare. Dopo aver lanciato un segnale di soccorso, una motovedetta della Guardia Costiera è rapidamente intervenuta.

Gli uomini dell’ufficio circomare di Pozzuoli hanno raggiunto il luogo dell’incidente e, senza indugi, hanno tratto in salvo i due. Una volta messa in sicurezza la coppia, l’operazione è proseguita con il recupero dell’imbarcazione, che era parzialmente affondata. Grazie all’intervento di un pontone, il natante è stato sollevato e portato a riva per le verifiche del caso.