Nel pomeriggio dell’8 agosto scorso, i poliziotta della Sezione Investigativa del Commissariato “Montecalvario” ha rintracciato nel Comune di Bacoli Sergio Schisano, 53 anni, latitante dal mese di giugno.

Bacoli, arrestato latitante dei Quartieri: aveva accoltellato ausiliario

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni aggravate con l’uso di arma bianca e tentata estorsione aggravata, con la recidiva reiterata e infraquinquennale.

Il grave quadro indiziario è riferito a quanto accaduto il 24 maggio scorso quando Schisano avrebbe usato violenza per opporsi ad un ausiliario del traffico che lo stava multando per un’auto parcheggiata, poi risultata essere anche scoperta di assicurazione e di proprietà dell’indagato.

Il giorno successivo l’indagato avrebbe intercettato l’agente e lo avrebbe dapprima colpito con un violento schiaffo e poi gli avrebbe sferrato un fendente con un coltello, colpendolo alla gamba, per poi minacciarlo di dargli un’ingente somma di denaro necessaria ad acquistare un’altra macchina, in quanto la sua era stata sottoposta a sequestro amministrativo e quindi sottratta alla sua materiale disponibilità; il malcapitato, approfittando dell’allontanarsi dell’aggressore, si recó al pronto soccorso dell’Ospedale dei Pellegrini per le cure mediche del caso.