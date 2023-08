Attimi di paura quella vissuti nella villa comunale di Afragola per una violenta aggressione ai danni di un ragazzino adolescente. A denunciare quanto accaduto con un video è stato Salvatore Iavarone, responsabile area nord di Europa Verde. Nel filmato si vede un gruppo di adolescenti spadroneggiare nella villa con toni aggressivi.

Baby gang scatenata ad Afragola, accerchiano e picchiano ragazzino

Uno di questi, poi, aggredisce un altro ragazzino per futili motivi incitato dal gruppo di bulletti fermi ad osservare. L’intero girato, che dura poco meno di 2 minuti, è stato consegnato alle forze dell’ordine. “Da diversi giorni ho denunciato il totale stato di abbandono, degrado e pericolosità della villa comunale – racconta Iavarone attraverso un post sui social -.

Diverse le aggressioni subite da anziani, disabili, bambini ad opera di un manipolo di adolescenti violenti. Questi stupidi continuano ad operare indisturbati. Ieri ho deciso di restare in villa, riprenderli e denunciare tutto alle autorità competenti, che ora hanno un video ( con i volti visibili) per effettuare il riconoscimento e procedere a norma di legge. Non è possibile tollerare questa violenza. È grave che lo abbia dovuto fare io e non chi è preposto a questo, ma non ci siamo sottratti. Ora vedremo se questa storia finisce qui e restituiamo la villa a chi vuole viverla con serenità. Continueremo a seguire la vicenda fino a quando non sarà tutto risolto”, conclude.

Il video