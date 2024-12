Aversa, via Garofano chiusa per lavori: disagi per cittadini e commercianti 

Caos e disagi questa mattina in via Garofano ad Aversa a causa dei lavori Enel per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato.

Aversa, strade chiuse e interdette per lavori in corso: disagi per cittadini e commercianti

Diversi automobilisti sono rimasti bloccati, non riuscendo a raggiungere le vie adiacenti a causa della chiusura della strada, delimitata da recinzioni in metallo.

Secondo un’ordinanza dirigenziale firmata lo scorso 6 dicembre dal comandante della Polizia Municipale, Stefano Guarino, i lavori prevedono l’interdizione del traffico veicolare in due fasi: dal 9 dicembre, alle ore 9, fino all’11 dicembre, alle ore 7, sarà chiuso il tratto di via Garofano compreso tra l’angolo con viale Kennedy e l’angolo con via Foscolo; successivamente, dall’11 dicembre alle ore 7 fino al 13 dicembre alle ore 18, la chiusura interesserà il tratto tra via Foscolo e via Di Jasi.

I cittadini lamentano sui social di non essere stati adeguatamente informati sull’avvio dei lavori e sulle chiusure programmate.