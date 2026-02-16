Potrebbero concludersi entro domani i lavori di ripristino della voragine apertasi nella notte tra sabato e domenica in via San Paolo, ad Aversa, a pochi passi dalla Diocesi. A causare lo sprofondamento del basolato sarebbero state le abbondanti piogge del fine settimana e, secondo quanto si apprende, anche una perdita riconducibile a un sistema fognario fragile e datato.

Aversa, voragine in via San Paolo, sindaco: “Lavori di ripristino fino a domani, verrà fatto esame geoelettrico”

Un’auto – una Lancia Y – che in quel momento stava transitando lungo l’arteria è rimasta intrappolata nella cavità. Provvidenziale l’intervento della polizia municipale e del carro attrezzi, che hanno consentito la rimozione del veicolo. Fortunatamente non ci sono stati feriti. L’area è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza. “Le cause sono ancora in fase di accertamento. È evidente che ci troviamo nel centro storico della città, dove insistono sistemi fognari molto antichi”, ha dichiarato ai nostri microfoni il sindaco di Aversa, Franco Matacena.

Il Comune è in contatto con la facoltà di Geologia dell’Università Vanvitelli. Sul posto sono già intervenuti i geologi per un primo sopralluogo tecnico, assieme ai tecnici dell’Ente di piazza Municipio. A breve verrà eseguito un esame geoelettrico: un’indagine non invasiva che, attraverso l’utilizzo di impulsi elettrici, consentirà di verificare lo stato della rete fognaria, individuando eventuali criticità o vuoti nel sottosuolo.

Divieto di transito

Tra le misure annunciate dal primo cittadino anche il divieto di transito ai mezzi pesanti nel centro storico, un provvedimento finalizzato a ridurre il rischio di ulteriori cedimenti. Resta, però, il tema della fragilità delle infrastrutture. Nella città normanna sono diverse le strade dissestate, con buche e tratti ammalorati. “Stiamo intervenendo e metteremo in campo diverse azioni”, ha precisato il sindaco. “Stamattina, ad esempio, sono in corso interventi di ripristino in via Di Jasi, dove erano presenti alcune buche”, ha concluso il primo cittadino.

L’intervista