Risse, violenza e rapine ai danni di minorenni stanno rendendo i fine settimana ad Aversa sempre più allarmanti sul fronte sicurezza. La situazione preoccupa sempre di più i cittadini, ormai esasperati. Sabato sera tre giovanissimi sono stati accerchiati e rapinati da un gruppo di nordafricani nei pressi della chiesa di Madonna di Casaluce, in via Roma, a pochi passi dal Seggio.

Aversa, violenza e rapine a minori nel weekend: ipotesi ronde dei genitori

Il giorno dopo, un altro episodio simile al Parco Pozzi, ma con un epilogo diverso: due studenti sono stati minacciati e derubati di telefoni da tre individui. Uno di loro, un 19enne tunisino residente a Gricignano di Aversa, è stato arrestato subito dopo dai Carabinieri della stazione di Aversa e trasferito in carcere, mentre i suoi due complici – tra cui un minorenne – sono stati denunciati. Intanto, i genitori si dicono sempre più preoccupati per l’incolumità dei propri figli. Tra le ipotesi dei cittadini, l’idea di organizzare ronde nei fine settimana per presidiare le aree della movida e tutelare in questo modo i ragazzi.

