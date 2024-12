La città di Aversa si prepara a dire addio alle luminarie dall’Arco e dal Campanile dell’Annunziata, installate dieci giorni fa. Dopo l’accensione che aveva suscitato apprezzamenti e anche polemiche, arriva la nota della Soprintendenza: mancano le autorizzazioni necessarie per l’installazione delle luminarie su un monumento storico.

Aversa, via alle luminarie dal Campanile e dall’Arco: mancano le autorizzazioni

Il Comune, ora, si trova costretto a intervenire per rimuovere gli addobbi. Stando ad alcune indiscrezioni, oltre alla carenza di permessi, preoccupano anche le modalità di fissaggio delle luminarie, che avrebbero previsto l’uso di chiodi.

L’assessore ai Grandi Eventi e vicesindaco Alfonso Oliva ha espresso il proprio rammarico: “In 20 anni sono state affisse all’Arco dell’Annunziata le luminarie e, di recente, lo striscione per lo scudetto del Napoli. Per la prima volta, i cittadini di Aversa non avranno le luminarie”, ha commentato. Insomma, per quest’anno, “Porta Napoli” dovrà fare a meno delle luci natalizie.