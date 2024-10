Ancora auto danneggiate e prese d’assalto dai malviventi nella zona ospedaliera di Aversa. L’ultimo episodio si è verificato ieri sera, a pochi passi dal Moscati. A denunciarlo un uomo attraverso un post sui social: “Per mangiare un’ora in pizzeria mi sono ritrovato la macchina tutta scassata”, racconta la vittima che lancia anche un monito: “Non parcheggiate più la macchina vicino all’ospedale”

Aversa, va a mangiare una pizza e trova l’auto danneggiata: “Non parcheggiate più in zona ospedaliera”

I malviventi, secondo il racconto dell’uomo, avrebbero forzato la serratura dell’auto e manomesso un filo vicino alla centralina, sotto il volante. Nonostante i danni, sembra che i malfattori non siano riusciti a rubare nulla.

Il post ha generato decine di commenti da parte di altri cittadini indignati che hanno condiviso esperienze simili, descrivendo danneggiamenti o furti avvenuti dopo aver parcheggiato in via Gramsci, nei pressi dell’ospedale Moscati. “Anche a me è successo vicino all’ospedale: specchietto rotto, portiere danneggiate e marmitta rubata”, scrive un utente. Molti lamentano l’assenza di controlli nella zona, e un altro cittadino aggiunge: “Ormai Aversa è diventata terra di nessuno”.