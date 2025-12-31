Aversa. Un anno tra cronaca, emergenze e politica: i fatti che hanno segnato la città

È stato un anno intenso per Aversa, scandito da notizie di cronaca, politica e attualità che hanno profondamente segnato la vita cittadina.

Omicidio Ionita, il delitto che ha scosso la città

A luglio la città è stata sconvolta dall’omicidio di Catalin Ionita, 45 anni, senza fissa dimora, ucciso a colpi d’arma da fuoco. Il corpo fu ritrovato in un immobile diroccato tra viale della Libertà e viale Europa. Dopo giorni di indagini, la polizia individuò il responsabile: un 65enne di Aversa. Alla base del delitto, una violenta lite per l’occupazione di un terreno di proprietà dell’uomo.

Sicurezza, mala movida e ondata di furti

Nel corso dell’anno ha tenuto banco anche l’allarme sicurezza. Aversa ha fatto i conti con la cosiddetta mala movida e con una lunga scia di furti e rapine, che hanno colpito auto e attività commerciali, alimentando la preoccupazione dei cittadini.

West Nile, ricoveri anche all’ospedale Moscati

Tra luglio e agosto, riflettori puntati sull’emergenza virus West Nile in Campania, con diversi ricoveri registrati anche all’ospedale Moscati di Aversa. Fece il giro dei social il video delle disinfestazioni disposte dal sindaco per ridurre il rischio di diffusione del virus trasmesso dalle zanzare.

Viabilità, lavori e disagi su via Nobel

Sul fronte della viabilità, a inizio 2025 la chiusura di via Nobel, arteria strategica di collegamento tra l’area orientale della città e l’ospedale Moscati, per lavori di riqualificazione attesi da anni. Interventi ormai quasi conclusi: resta da completare solo un ultimo tratto.

Ambiente e qualità dell’aria: allarme PM10

Capitolo ambiente: nel corso dell’anno non sono mancati gli sforamenti dei livelli di PM10. A febbraio erano state introdotte le domeniche ecologiche, mentre di recente la centralina Arpac ha registrato nuovi dati preoccupanti sulla qualità dell’aria.

Politica, tensioni e rimpasti in Comune

Infine, la politica. L’amministrazione Matacena ha attraversato diversi momenti di tensione, tra malumori interni e rimpasti. A dicembre, l’azzeramento della giunta e la nomina di un nuovo esecutivo, metà tecnico e metà politico.

Aversa torna in Regione con Marco Villano

La città è tornata protagonista anche a livello regionale con l’elezione di Marco Villano, che dopo oltre trent’anni riporta un aversano in Consiglio regionale.