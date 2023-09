Un uomo di 55 anni è stato ritrovato senza vita in una pozza di sangue all’interno della sua abitazione. I fatti sono accaduti questa mattina in via Filippo Saporito, all’interno delle palazzine popolari ad Aversa.

Omicidio ad Aversa, 55enne ucciso a coltellate

Secondo una prima ipotesi, l’aggressione, sfociata poi in omicidio, sarebbe nata al culmine di una lite. La vittima, P.M, aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno trovato la vittima in un lago di sangue. All’arrivo del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Indaga la Polizia.