Sono ore decisive per la composizione della giunta comunale di Aversa. Per il momento sono stati messi dei punti fermi sui principali equilibri che la comporanno.

Il sindaco Francesco Matacena intende chiudere la formazione dell’esecutivo tra stasera, in cui è previsto un altro giro di consultazioni, e al massimo domani, giorno in cui la commissione proclamerà gli eletti e il nuovo consiglio comunale.

Aversa, trattative agli sgoccioli per la Giunta Matacena: ipotesi D’Amore al Bilancio

Seppur i nomi siano ancora in fase di definizione, la giunta sarà composta da sette assessori, di cui quattro uomini e tre donne. Due assessori saranno in quota Moderati, che potrebbero ottenere anche la presidenza del consiglio comunale, affidata a Giovanni Innocenti, primo degli eletti. Due assessori saranno espressi da Noi Aversani, mentre un rappresentante per ciascuno sarà nominato da “Immagina Aversa”, “Aversa Italia” e “Forza Azzurra”.

Tra i nomi più probabili, Alfonso Oliva (Aversa Italia) dovrebbe ricoprire il ruolo di vicesindaco. In giunta potrebbero entrare anche Olga Diana, la candida al consiglio comunale più votata dei Moderati, e forse anche il commercialista Genny Ciaramella, un “outsider”, ma di certo non l’unico perché in queste ore si sta ragionando sul professore Mariano D’Amore, a cui la fascia tricolore vorrebbe affidare una delle deleghe più importanti, quella al Bilancio.

Per i due posti di Noi Aversani non sono ancora stati fatti nomi ufficiali. Per “Immagina Aversa” si fa il nome di Orlando De Cristofaro. Infine, per Forza Azzurra, resta ancora incerto il candidato. Ma, secondo alcune indiscrezioni, si spingerebbe per una rappresentante femminile.