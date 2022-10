Dramma nella mattina di ieri ad Aversa. Un operaio, Enrico Padovano, classe 1959, originario di Maddaloni, è morto a scuola nel parcheggio del plesso dell’istituto Osvaldo Conti. Il decesso sarebbe da attribuire a un malore improvviso.

Aversa, malore improvviso: muore nel parcheggio della scuola

L’uomo – come spiega Edizione Caserta – era dal 2002 un dipendente dell’azienda pubblica Terra di Lavoro Spa della provincia di Caserta. Stava ripulendo il piazzale dalle erbacce con l’ausilio di un tagliere quando si sarebbe accasciato al suolo in preda a un malore. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il primo a intervenire è stato un docente che aveva appena parcheggiato e aveva assistito alla scena.

I sanitari del 118, però, non riusciti a mantenere in vita Enrico, neanche con l’ausilio di un defibrillatore. A stroncarlo sarebbe stato un inaspettato arresto cardiocircolatorio. Il 63enne, a pochi anni dalla pensione, lascia una moglie e due figli, entrambi sposati. Accertata la causa naturale del decesso, la salma è stata restituita ai familiari per il rito funebre. Sotto choc il personale scolastico della Osvaldo Conti.