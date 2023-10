Svaligiato “il genio del kebab” di Aversa. Il noto locale di via Gramsci, al confine con Giugliano e Sant’Antimo, punto di ritrovo di molti giovani dell’hinterland, è finito questa notte nel mirino dei ladri. A documentarlo con una video-denuncia lo stesso titolare dell’attività.

Aversa, svaligiato ‘il genio del Kebab’. Il titolare: “Siamo soli contro la criminalità”

Così come riportat anche dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, un gruppo di ignoti l’altra notte ha sfidato la pioggia per introdursi nel locale. Dopo aver forzato la serranda, i balordi hanno portato via sei schermi ed il registratore di cassa per un bottino dal valore di migliaia di euro.

La scena è stata filmata dal sistema di videosorveglianza del punto vendita. Il titolare della nota attività dal suo profilo Instagram si è scagliato contro i ladri: “Per voi provo soltanto pena, vivete a sbafo sulle spalle di chi lavora e produce”.

Poi, rivolgendosi al pubblico ha tuonato: “E’ difficile oggi sorridere dopo che hanno portato via 6 tv e fatto tanti danni. Pure le birre hanno rubato. Siamo lasciati da soli a combattere contro la criminalità”.

Il commento di Borrelli

Fa eco allo sfogo del commerciante anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli: “È vero. Cittadini, lavoratori, negozianti ed imprenditori sono lasciati in balia di ladri, delinquenti e rapinatori. Il Ministro dell’Interno aveva annunciato un aumento di agenti delle forze dell’ordine. Peccato che ad oggi i nuovi abbiamo soltanto colmato il vuoto lasciato da chi è andato in pensione. Serve un vero nuovo piano sicurezza”.