AVERSA. Non si ferma il fenomeno della sosta selvaggia su via Gramsci, una delle arterie più trafficate della città normanna. Che sia mattina o sera, poco importa: auto in doppia fila, veicoli parcheggiati davanti agli ingressi di abitazioni, scuole, attività commerciali e persino davanti al pronto soccorso dell’ospedale Moscati. In alcuni casi le auto vengono lasciate perfino sui marciapiedi, ostacolando il passaggio di mezzi di soccorso.

Aversa, sosta selvaggia su via Gramsci: auto anche sul marciapiede all’ingresso del pronto soccorso

Una situazione diventata ormai insostenibile, che continua a generare caos e ingorghi, soprattutto nelle ore di punta. A denunciare il problema è il consigliere comunale di maggioranza Francesco Di Virgilio: “Nonostante il lodevole intervento della Polizia Locale – ha dichiarato – la situazione resta critica. Per questo ho chiesto la riconvocazione urgente della Commissione Viabilità”, ha aggiunto di Virgilio. Sul tavolo, l’ipotesi di realizzare nuove rientranze dei marciapiedi in prossimità degli esercizi commerciali.

