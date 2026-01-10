È stato sorpreso mentre cercava di far arrivare droga all’interno del carcere di Aversa. Un 40enne, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato dalla polizia penitenziaria dopo un tentativo di lancio di sostanze stupefacenti oltre la cinta muraria dell’istituto.

Aversa, sorpreso a lanciare mezzo chilo di droga oltre le mura del carcere: arrestato

L’episodio si è verificato nella serata di venerdì, nel corso di un servizio di controllo. Gli agenti hanno notato l’uomo mentre, dall’esterno, lanciava un involucro contenente circa 500 grammi di droga, tra cocaina e hashish, destinata ai detenuti. Dopo le verifiche di rito, il 40enne è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Sull’operazione è intervenuto Vincenzo Palmieri, segretario regionale dell’OSAPP: «Un plauso va agli agenti di polizia penitenziaria impegnati nel servizio, affiancati dal Comandante, che hanno operato con alto senso del dovere. Un ringraziamento va anche a tutto il personale che, nonostante la cronica carenza di organico, garantisce quotidianamente la sicurezza».

Palmieri ha inoltre evidenziato l’importanza del supporto tecnologico: «Una condizione indispensabile per assicurare il trattamento, resa possibile dalla presenza costante degli operatori e dall’utilizzo di sistemi di monitoraggio fondamentali per la sorveglianza e la bonifica dell’intero perimetro, interno ed esterno».Infine l’annuncio: «Proporremo ai vertici un riconoscimento al personale di polizia penitenziaria per la brillante operazione svolta e per le precedenti attività che hanno consentito di impedire l’introduzione di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti».