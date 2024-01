AVERSA. Un pranzo solidale per i meno fortunati della città di Aversa. L’iniziativa fortemente voluta dalla comunità Masci Aversa 1 e dalla Caritas è stata possibile grazie alla solidarietà di numerose aziende della zona che hanno permesso di ‘regalare’ un sorriso a decine di persone.

In occasione della Solennità della Conversione di San Paolo, Patrono della Città di Aversa, la comunità dei foulard azzurri aversani ha organizzato infatti un pranzo congiunto con i poveri della città, a base di lasagne e polpette come da tradizione culinaria locale. L’evento è stato un momento di condivisione, a testimoniare l’accoglienza, la fratellanza, il coraggio della presenza, della speranza e dell’adesione ai valori del cristianesimo e dello scautismo.

La scelta di organizzare l’evento presso la Caritas diocesana aggiunge un significato profondo alla giornata. La Caritas è luogo dove la solidarietà diventa azione concreta, e la direzione di Don Carmine Schiavone testimonia l’impegno costante nel supportare coloro che si trovano in situazioni di disagio e di bisogno, e nel coinvolgere gli attori sociali del territorio, le istituzioni, le attività commerciali e tutti coloro che possono, con piccoli gesti, essere parte di questa grande missione.

In questa direzione per questo evento spicca il coinvolgimento e la volontà di contribuire di un’eccellenza del territorio come De Marco Carni, che non solo con la fornitura di carne ha permesso di preparare i tipici piatti aversani, ma ha anche permesso con la propria dedizione e volontà di essere parte attiva nelle iniziative del territorio rivolte al miglioramento del benessere sociale.

“Tutti insieme possiamo qualcosa di utile e significativo per la società”.