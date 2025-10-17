Alle 22 di ieri sera è arrivata la comunicazione ufficiale dal Comune: la mensa scolastica partirà il 27 ottobre. Una notizia che non ha placato la protesta dei genitori, scesi nuovamente in piazza Municipio questa mattina per manifestare contro le modalità di avvio del servizio, inizialmente previsto per il 15 ottobre.

Aversa, slitta l’avvio della mensa scolastica: nuova protesta dei genitori in piazza

Lo slittamento non è l’unico motivo di malcontento: la mensa, infatti, sarà attivata solo per la scuola dell’infanzia e per le prime classi della primaria, escludendo gli altri alunni. I genitori chiedono chiarimenti e risposte concrete, a partire dal costo del ticket che ancora non è stato comunicato. I manifestanti sfilano con cartelloni e piatti vuoti tra le strade del centro.

Un disagio diffuso, quello che vivono i genitori, soprattuto lavorano e devono fare i conti con l’assenza di un servizio fondamentale anche per l’organizzazione familiare. In questi minuti, l’assessore alla pubblica istruzione, Giovanni Tirozzi, è sceso in piazza per incontrare genitori e rispondere alle loro domande. A breve una delegazione dei manifestanti salirà in aula consiliare per incontrare di nuovo il sindaco Franco Matacena.