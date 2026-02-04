Si allungano i tempi dei lavori su via Nobel ad Aversa. Il cantiere per la riqualificazione dell’arteria resterà aperto ancora per circa un mese, nonostante la conclusione degli interventi fosse inizialmente fissata al 7 febbraio. La chiusura della strada, già da tempo al centro delle polemiche, continua a creare disagi ai residenti e agli automobilisti soprattutto nelle ore di punta, in concomitanza con gli orari di ingresso e uscita dalle scuole e nel tardo pomeriggio, quando chi rientra dal lavoro è costretto a percorrere strade alternative per raggiungere l’altro lato della città.

Aversa, slitta di un mese la riapertura di via Nobel: sarà realizzato anche un parcheggio

Da un anno via Nobel, che collega l’area orientale con l’ospedale Moscati, è interessata da interventi di rifacimento dell’asfalto, dell’impianto di illuminazione e dei marciapiedi. Solo durante il periodo natalizio la strada era stata temporaneamente riaperta per evitare la paralisi della viabilità, prima di tornare nuovamente chiusa.

A spiegare l’allungamento dei tempi è l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Sagliocco, che a Teleclubitalia fa sapere che verrà presto emanata una nuova ordinanza per la prosecuzione del cantiere. Tra gli interventi ancora da completare anche la realizzazione di un parcheggio in via Fortunato, all’altezza della fine di via Nobel. Nel frattempo, il Comune sta valutando soluzioni per evitare la sosta delle auto lungo i marciapiedi interessati dai lavori. Solo al termine degli interventi sarà possibile ripristinare la normale viabilità in una zona strategica della città.