Grave incidente ad Aversa Nord, all’incrocio tra viale Europa e via Di Giacomo. Due auto, una Lancia Y e una Jeep Renegade, si sono scontrate, probabilmente a causa di uno stop non rispettato. In seguito alla collisione, il SUV, su cui viaggiava un uomo, si è ribaltato occupando la carreggiata.

Aversa, si schianta contro un’auto all’incrocio e poi si ribalta: conducente in ospedale

Il conducente è stato trasportato al vicino ospedale, dove è attualmente ricoverato. Nonostante il forte shock, non ha riportato gravi lesioni. Cinque giorni di prognosi, invece, per la conducente dell’utilitaria, che viaggiava con il figlio minore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la rimozione del veicolo ribaltato e gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Stefano Guarino. L’incrocio tra viale Europa e via Di Giacomo è considerato pericoloso da molti cittadini, a causa dei numerosi conducenti che non rispettano la segnaletica stradale e le norme sulla precedenza.