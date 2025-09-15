Si fingeva ispettore comunale incaricato di misurare i vani degli appartamenti per il calcolo dell’imposta TARI, ma in realtà approfittava della buona fede delle vittime – spesso donne anziane e in alcuni casi affette da Alzheimer – per introdursi nelle loro abitazioni e rubare denaro e gioielli.

Aversa, si fingeva tecnico del comune per derubare anziane in casa: arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni, cittadino italiano, è finito agli arresti domiciliari in seguito a un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord, eseguita dai Carabinieri della Stazione di Aversa. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma tra maggio e giugno 2025, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del sospettato, accusato di furto aggravato dal mezzo fraudolento. L’uomo è ritenuto responsabile di almeno due colpi messi a segno in appartamenti abitati da donne anziane: in totale avrebbe portato via una refurtiva dal valore stimato di circa 3300 euro euro in contanti, oltre a diversi monili in oro.

Fondamentale, spiegano i Carabinieri, è stato l’immediato intervento dopo la denuncia delle vittime, che ha permesso di ricostruire nei dettagli le fasi dell’azione criminale. Grazie agli accertamenti, gli investigatori sono riusciti a risalire rapidamente all’identità del 44enne, raccogliendo riscontri concreti a suo carico. L’uomo è ora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.