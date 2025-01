Si è concluso questa mattina il corso di giornalismo organizzato dal liceo classico e musicale “Domenico Cirillo” di Aversa in collaborazione con Teleclubitalia. Un progetto formativo – fortemente sostenuto dal dirigente scolastico, Luigi Izzo, e curato dalla professoressa Sabrina Romano – che ha permesso agli studenti e alle studentesse di immergersi da novembre ad oggi nel mondo dell’informazione.

Aversa, si è concluso il corso di giornalismo al liceo classico “D. Cirillo” in collaborazione con Teleclubitalia

Durante il corso, i ragazzi hanno avuto modo di cimentarsi in diverse attività: dalle interviste in strada alla produzione di un vero e proprio servizio giornalistico, fino alla visita presso gli studi televisivi e la redazione di Teleclubitalia. L’ultima lezione, svoltasi questa mattina, ha permesso agli studenti di apprendere nella sede di via Palumbo, a Giugliano, le tecniche di scrittura di un telegiornale, comprendere come si costruisce un’informazione di qualità, anche attraverso il sito web e i social dell’emittente regionale, e di affrontare le prime prove di conduzione in studio.